Notte bianca, fiera, festa dello Sport e camminata: week end di eventi

Week end di eventi, a Vercelli, tra manifestazioni sportive, Notte Bianca, e fiera in piazza Paietta. Ascom Vercelli, Comune e mondo sportivo festeggiano l'autunno con proposte adatte a tutti, organizzati con Spazio Gioin e Coni, in collaborazione con University Night e BrokenEgg. Sabato dalle 16 in piazza Cavour ci saranno le esibizioni delle scuole di danza e dalle 18, per le vie del centro, musica e street food. Dalle 20 a mezzanotte in piazza Cavour, dj set in collaborazione con University night e BrokenEgg.

Per tutta la giornata di domenica, in piazza Pajetta, 16° edizione della Fiera d’ Autunno Ascom, mentre dalle 15,30 alle 19,30 in piazza Cavour, Piazza de'Pesci e piazza D'Azeglio è in programmata la Festa dello Sport a cura del Coni provinciale.