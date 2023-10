Torna lo Scambialibri al Museo Leone, fortunata manifestazione ideata e organizzata da Associazione Culturale 'Libriamoci a Vercelli' che, da molte stagioni a questa parte, regala gioie e sorprese a tutti gli appassionati lettori vercellesi, e non solo.

È consuetudine che l’evento venga seguito con particolare attenzione anche da lettori provenienti, in buon numero, da province limitrofe, Biella, Novara e Pavia, tanto per intenderci, ma anche da altre zone del Piemonte (e non solo) dove, grazie ad Internet e a buona strategia del web, la comunicazione giunge puntuale. Vedere e parlare con visitatori in arrivo da Torino e Milano, giunti a Vercelli apposta per la manifestazione, è ormai consuetudine. Insomma, un esercito di lettori pronti a giocare con le pagine scritte e i suoi universi. Dalle 9,30 alle 18 del 7 ottobre, dunque, il Museo Leone ospiterà alcune migliaia di volumi, tutti raccolti e messi a disposizione per essere scambiati.

Cosa significa? Semplicemente che ognuno può presentarsi all’accoglienza dell’evento e portare con sé fino a 20 libri che potrà scambiare con altri 20 volumi scelti tra le migliaia presenti. Un po’ come succedeva con le figurine di storica memoria… Si gira, si guarda, si scartabella, si chiedono consigli, per arrivare a scegliere i libri più vicini al proprio sentire, oppure i più curiosi, i più rari, e via dicendo. Una festa di parole e colori, aperta a chiunque voglia scavare nella narrativa, poesia, saggistica, fantasy, horror, e via di questo passo.

Lo Scambialibri è totalmente gratuito, in un periodo in cui collaborazione e creatività devono, per forza di cose, diventare la regola. Per finire, ricordiamo che in sede di Scambialibri è possibile anche soltanto portare i propri libri inutilizzati che vengono spesso utilizzati anche per iniziative benefiche da parte dell'Associazione Culturale 'Libriamoci a Vercelli'.