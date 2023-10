Borghi delle Vie d'Acqua: arrivano sito e audioguide

Tempo di bilanci per la Stagione delle Sagre che ha segnato l'estate dei Borghi delle Vie d'Acqua vercellesi. In Sala delle Tarsie, giovedì, l'ente guidato da Daniele Pane ha presentato anche i nuovi progetti in partenza.

«La Stagione delle Sagre sta volgendo al termine, e ora arriviamo a presentare il sito internet e le audioguide - ha detto il presidente della Provincia di Vercelli, Davide Gilardino -. Le sagre sono eventi tradizionali del nostro territorio che contribuiscono a rafforzare il senso di unità così come altre manifestazioni come la Processione del Guado che quest’anno ha festeggiato i 20 anni rinnovando la forte collaborazione tra i Comuni coinvolti. Le idee per l’anno che verrà stanno già prendendo forma, con conferme e novità. Sono sicuro che i Borghi continueranno a crescere, incrementando il valore di ciò che rappresentiamo; un bilancio positivo, insomma, che porta l’Amministrazione Provinciale a confermare il sostegno ai Borghi delle Vie d’Acqua e l’appoggio fermo agli obiettivi prefissati».

Il presidente dei Borghi Daniele Pane ha aggiunto: «Proseguiamo con ottimismo e voglia di fare. In poco tempo abbiamo dimostrato di essere una realtà forte e compatta nel raggiungere i risultati; abbiamo iniziato a installare la cartellonistica all’ingresso dei Comuni dei Borghi, realizzato audioguide grado di offrire un’esperienza più completa e presentiamo oggi il nostro sito internet, che va ad aggiungersi alle pagine social per tutti gli aggiornamenti relativi alle attività. Ad agosto è stata inaugurata a Ronsecco un’opera d’arte, la custode Vehra, prima rappresentante del progetto in collaborazione con l’artista Ruben Bertoldo che legherà i territori aventi in comune lo stesso elemento: l’Acqua. Crediamo che le unioni abbiamo bisogno anche di simboli visibili e tangibili affinché il senso d’identità lasci percepire l’imperituro e questa ci è parsa un’ottima partenza».

Guardando al 2024, l'obiettivo è di aggiungere nuove attività legate a tipicità del territorio. «Ringrazio la Provincia e la Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli per aver creduto insieme a noi alle potenzialità del territorio, i colleghi sindaci per la collaborazione e invito tutti a seguirci», ha concluso Pane.