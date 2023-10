Riqualificazione di piazza Alciati: traslocano gli ambulanti

Partono i lavori di riqualificazione degli immobili comunali di piazza Alciati e, con la giornata di oggi, si sono completate anche le pratiche di spostamento degli ambulanti dei mercati del martedì e del venerdì che, per motivi logistici, non potranno trovare spazio nella zona tra Rialto e la piazzetta (dove presto saliranno i ponteggi).

«Abbiamo riunito tutti gli ambulanti interessati dal trasloco - spiega l'assessore Mimmo Sabatino - e verificato con loro la disponibilità di altre superfici ugualmente appetibili, anzi, anche più centrali rispetto alle attuali».

Otto gli ambulanti interessati dal trasloco. Per tutti è stata trovata una sistemazione tra piazza Cavour e via Gioberti «nel cuore del nostro mercato - aggiunge Sabatino -. Tutti gli esercenti mi sono sembrati soddisfatti per la nuova sistemazione che li accoglierà fino al termine dei lavori».

L'intervento di riqualificazione di piazza Alciati e soprattutto di recupero degli appartamenti di edilizia residenziale pubblica realizzati nello storico Palazzo Avogadro della Motta e di Villanova, è uno di quelli finanziati attraverso il Piano nazionale qualità dell'abitare, grazie al quale sono stati ottenuti undici milioni per il centro storico: per consentire l'esecuzione degli interventi e il passaggio dei mezzi d'opera fino al 31 dicembre su piazza Alciati e corso Libertà (dal civico 182 a civico 186), è stata vietata la sosta con rimozione forzata dei mezzi.