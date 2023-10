Monza-Hockey Vercelli: appuntamento mercoledì sul canale youtube della Fisr

Sabato scatterà il campionato di A1 di hockey su pista ma, l'Engas Vercelli dovrà attendere fino a mercoledì per debuttare. La sfida Monza-Hockey Vercelli, che avrà inizio alle 20.45, sarà il primo posticipo del torneo. Da questa stagione, infatti, torna il posticipo trasmesso in diretta televisiva sul canale tv Youtube della Fisr che offre rispetto ai match del sabato un ampio pre partita, più telecamere per seguire al meglio ogni fase match e i microfoni durante i time out per ascoltare i consigli tecnici degli allenatori alla squadra. Monza-Vercelli rappresenta una delle "classiche" dell'hockey italiano e, quindi, miglior debutto televisivo non poteva esserci.

La giornata si aprirà alle 20 di sabato con la neopromossa Giovinazzo a sfidare i campioni d'Italia del Trissino. Alle 20.45 si giocheranno Valdagno-Sandrigo, Sarzana-Montebello, Breganze-Forte dei Marmi, Follonica-Lodi; domenica alle 18 in cartellone Bassano-Grosseto. L'Hockey Vercelli dopo Monza, avrà due match casalinghi il 14 e il 21 ottobre contro Breganze e Forte dei Marmi anche se, al momento, non si sa ancora se Tataranni e compagni potranno giocare al Pregnolato che dopo la posa del nuovo parquet in legno, dei seggiolini e della nuova postazione per le riprese televisive, dovrà ottenere l'agibilità per poter ospitare il pubblico in occasione degli incontri.