Biella, cadavere ritrovato in un cassonetto: 4 persone in carcere

Aggiornamento 1° ottobre

Emergono ulteriori dettagli sull'omicidio dell’uomo ritrovato senza vita a Chiavazza. Intorno alle 19 circa di ieri, sabato 30 settembre, personale della squadra Volante è giunta in via Coppa 29 dopo la segnalazione di un cadavere all’interno di un cassonetto dei rifiuti.

Sul posto è stata rinvenuta la salma di un uomo, 33 anni, noto alle forze di polizia, italiano, residente nel Biellese, avvolto in un telo di plastica, con in testa una calza di nylon. Sul corpo presentava qualche ecchimosi, il volto era tumefatto e aveva ferite lacerocontuse al sopracciglio. Le indagini si sono subito indirizzate verso la pista dell'omicidio.

Immediati accertamenti hanno portato al fermo di Polizia Giudiziaria per 4 soggetti indiziati del delitto di omicidio in concorso e soppressione di cadavere. Si tratta di 3 uomini e 1 donna, associati alle case circondariali di Biella e Vercelli. Tutti loro sono residenti del Biellese: la donna ha 34 anni, gli altri 42, 32 e 24.

Allo stato attuale non sono stati chiariti con certezza i motivi del delitto. Le indagini sono in corso e affidate alla Squadra Mobile.

Il fatto

In Regione Croce a Chiavazza una donna ha rinvenuto un cadavere in un cassonetto dell'immondizia ed ha immediatamente chiamato la Polizia. Sul posto la scientifica e il medico legale stanno effettuando i rilievi necessari. Sul posto anche il sostituto procuratore Sarah Cacciaguerra. La zona al momento è transennata. Attualmente gli agenti si stanno concentrando oltre che sul cassonetto, all'interno della palazzina. Le testimonianze raccolte sul posto mettono in rilievo alcuni movimenti notati nella giornata.