Pro Vercelli a valanga: 4 a 0 in 45 minuti

Pro Vercelli – Fiorenzuola 4-0

Marcatori: Nepi (Pvc) al 28'. Maggio (31') al 31'. Condella (Pvc) al 34'. Maggio (Pvc) al 44'.

PRIMO TEMPO

Pro Vercelli attiva nella catena di sinistra con Emmanuello e Maggio particolarmente attivi.

I due terzini del Fiorenzuola, Gentile a sinistra e Silvestro a destra, l'anno passato erano nella Pro allenata da Paci; Gentile si infortunò, Silvestro fu ceduto nel mercato di riparazione.

Primo quarto d'ora. Supremazia della Pro, nessun pericolo, però, per il portiere ospite, Guadagno.

Due tiri dal limite del Fiorenzuola, con palla deviata sul fondo. Ospiti più intraprendenti, adesso.

Maggio entra in area e porge a Iotti, palla a Condello che mette in mezzo e Nepi anticipa tutti, Pro in vantaggio.

Tre minuti e la Pro raddoppia.

Maggio dal limite chiede e ottine la triangolazione con Nepi; poi, davanti a Guadagno, non perdona: Pro Vercxelli 2 Fiorenzuola 0.

Altri tre minuti... e arriva il terzo gol.

Maggio conquista palla, avanza e porge a Condello che batte Guadagno (che non trattiene il tiro). Pro Vercelli 3 Fiorenzuola 0 al 34'

Ammoniuto Parodi, mancano 4' al termine.

Errore in disimpegno della difesa ospite, Maggio s'impossessa della sfera e beffa Guadagno con un tocco di classe. 4 a 0, doppietta di Maggio.

SECONDO TEMPO

FORMAZIONI

PRO VERCELLI (4-3-3): Sassi, Iezzi, Parodi, Camigliano, Rodio; Iotti, Santoro, Emmanuello; Condello, Nepi, Maggio. A disposizione:Rizzo, Valentini, Carosso, Sarzi Puttini, Mustacchio, Comi, Gheza, Seck, Fiumanò, Contaldo, Forte, Rutigliano, Ninag, Pesce, Petrella. All. Dossena

FIORENZUOLA (4-2-3-1): Guadagno, Silvestro, Nava, Bondioli, Gentile; Musatti, Di Quinzio; Gonzi, Stronati, Morello; Alberti. A disposizione: Sorzi, Grisendi, Potop, Nelli, Omoregbe, Seck, Oneto, Coghetto, Ceravolo, Sussi, Oddi, Di Gesù, Beretta, Anelli. All. Bonatti

Arbitro: Aleksandar Djurdjevic della sezione di Trieste

Ammoniti: Parodi della Pro Vercelli.