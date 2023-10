Dossena: «Inutile recriminare su chi mancherà domani contro il Fiorenzuola»

L'elenco delle dolenti note è lungo.

Haoudi: fermo per un mese. Louati: pubalgia. Sarzi Puttini: infortunato. Mustacchio e Petrella: andranno in panchina ma sono ancora acciaccati. Comi: il recupero prosegue, ma ci vorrà del tempo prima di vederlo giocare per 70-90 minuti.

«Parlare degli infortunati è inutile. Domani ci aspetta una gara insidiosa, siamo tornati dalla gara contro l'Atalanta Under 23 con le pile un po' scariche, il dispendio di energie è stato grande. Ai ragazzi, però, non ho nulla da dire: spero di non dover affrontare squadre così forti e con elementi forti, elementi come Palestra, destinato a giocare a in A, o l'attaccante Di Serio...».

Insomma, Pro Vercelli ancora in emergenza domani nella gare interna contro il Fiorenzuola.

«Contro il Fiorenzuola troveremo le stesse insidie vissute con la Pro Sesto. Sarà importante segnare, magari in mischia, va bene anche di ginocchio, ma segnare. I ragazzi ce la stanno mettendo tutta, credono nel lavoro che stanno facendo.»

La formazione è presto fatta. Dossena manderà in campo la stessa formazione che ha perso contro l'Atalanta Under 23 (unica variante: Rodio al posto di Sarzi Puttini). Formazione dettata dalle assenze, obbligata insomma.

Certo che sì, piacerebbe a tutti - anche a Dossena - avere a disposizione quasi mezza squadra di possibili titolari (Comi, Mustacchio, Petrella in attacco; Haoudi e Louati a cenrrocampo), ma ora come ora... il piatto piange.