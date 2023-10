Accessori bagno: i cinque must have che combinano praticità e design

Può bastare davvero poco per dare un nuovo look ai propri ambienti domestici: una ritinteggiatura alle pareti, piccole modifiche alla disposizione dei mobili, un nuovo soprammobile. Quelli che seguono per esempio sono cinque accessori per il bagno di tendenza, ideali se hai voglia di sostituire il vecchio arredamento con un tocco più moderno e alla moda. Pur trattandosi di uno degli ambienti della casa in cui è indispensabile che a farla da padrona siano comodità e praticità, non è detto infatti che si debba rinunciare in toto all’estetica e al design: dai tessili ai contenitori per organizzare cosmetici e accessori anche i piccoli dettagli possono fare la differenza.

Cambiare look al bagno partendo dai dettagli: gli accessori di tendenza

Che il tuo sia un bagno classico o un bagno moderno e minimalista, per esempio, puoi dargli un tocco raffinato ed elegante in più con un dispenser di sapone nero con dettagli in bambù: nella sua semplicità è un accessorio bagno che dà forte personalità all’ambiente.

Per un effetto matchy matchy potresti abbinarlo a un portaspazzolini nero con base in bambù: è il modo migliore per tenere in ordine e sempre puliti gli spazzolini da denti di tutta la famiglia senza rinunciare all’estetica.

Se sei un amante dell’ordine e il tuo desiderio è che anche in bagno niente sia mai fuori posto, l’accessorio di cui non puoi fare a meno è un organizer in cui sistemare trucchi, pennelli, cosmetici e tutto quello di cui hai bisogno per le tue beauty routine. Nei casalinghi e nei negozi specializzati in accessori per la casa non hai che l’imbarazzo della scelta quanto a dimensioni, modelli, finiture. Tra le proposte più in voga del momento ci sono ancora il nero e il bambù, ma forse il consiglio più pratico è di optare per un organizer con coperchio e dotato di specchio: in questo modo non solo i tuoi trucchi staranno sempre in ordine e puliti, ma all’occorrenza potrai trasformarlo in una vera e propria postazione per il trucco.

Altro accessorio bagno irrinunciabile se ami realizzare make-up o vuoi essere sicura, prima di uscire, che i tuoi look siano perfetti è lo specchio da tavolo: grazie all’inclinazione regolabile puoi usarlo, infatti, per specchiarti con più facilità e riuscire a vedere riflesse parti del viso altrimenti irraggiungibili. Un piedistallo con finiture o in materiale esteticamente raffinato come, ancora, il bambù può trasformarlo in un perfetto complemento d’arredo.

Tra gli accessori bagno must have del momento non possono mancare, infine, i tappetini da bagno da posizionare vicino alla doccia o alla vasca. Sceglili coordinati agli altri tessili del tuo bagno ma tenendo conto che le fibre naturali danno un tocco più rilassante alla stanza e sono nel complesso più sostenibili. Anche in questo caso il bambù è un’ottima alternativa: vero trend bagno del momento, riempie le collezioni di negozi specializzati e store come quelli di Pepco dove è disponibile un vasto assortimento di accessori per la casa, abbigliamento per tutta la famiglia, cancelleria e giocattoli. Visita quello in apertura il prossimo 30 settembre a Vercelli presso le Gallerie Bennet di Strada Vicinale Cantarana, 1.