Due interventi di soccorso in poche ore: giornata nera per i cercatori di funghi

Due interventi in poche ore per cercatori di funghi che, dopo essersi avventurati nei boschi valsesiani, hanno perso l'orientamento o, peggio ancora, sono scivolati lungo un dirupo, infortunandosi.

Il primo Sos nel pomeriggio, per il recupero di un uomo che si era infortunato all'Alpe Meggiana, sopra Piode.

Intorno alle 15,30 secondo intervento del personale dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo con il nucleo elicotteri Drago 66, questa volta nelle montagne sopra Rassa, in località Alpe Scalda. Anche in questo caso, insieme ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e del Cnas. Il cercatore di funghi, che era finito in una zona impervia dalla quale faticava a tornare, è stato trovato disorientato ma incolume. Sul posto, anche il Carabinieri della Stazione di Alagna.