Fondazione Amos: centro medico per i più fragili

Sabato 23 settembre, alla presenza di numerosi sindaci, di autorità religiose, dei rappresentanti delle associazioni del volontariato, dell’Asl, di Cisas, di Auser e di molti medici, è stata inaugurata la sede della Fondazione Amos più obiettivo salute in via Puccini a Santhià.

La presidente della Fondazione Luigina Rollino ha ripercorso il cammino che ha portato Amos, già attiva dal 2013 per il trasporto e assistenza di malati oncologici, a trasformarsi in Fondazione per offrire anche nuovi servizi di visite mediche gratuite a persone in stato di fragilità e per collaborare, in particolare, nel contrasto delle forme di demenza .

Sono seguiti gli interventi del sindaco di Santhià, del presidente della Provincia di Vercelli, del direttore del Cisas, dei direttori sanitari di Asl, dell’Auser di Borgomanero che svolge servizi analoghi a quelli che la Fondazione intende attivare e che ha collaborato offrendo la propria esperienza e il confronto. Infine hanno preso la parola il Direttore della Caritas Eusebiana, l’associazione che ha sostenuto in modo determinante il progetto e dDon Stefano Bedello vicario episcopale e già parroco di Santhià che, con la presidente, ha promosso il progetto della Fondazione. Sono seguiti il taglio del nastro e la benedizione dei locali data dall’attuale parroco don Andrea Matta.

La sede comprende tre studi medici, alcuni locali di servizio e un vasto salone che consentirà di svolgere attività di Caffè Alzheimer in collaborazione con Cisas, oltre che incontri e conferenze su temi di informazione socio sanitaria. Tutta le attività, compresi il trasporto e assistenza dei malati oncologici che prosegue, sono rese possibili dall’opera di una cinquantina di volontari e di una trentina tra medici e infermieri volontari.

Dopo la necessaria messa a punto organizzativa, la nuova sede sarà pienamente operativa tra alcune settimane, quindi sarà diffuso apposito materiale informativo ai Comuni, alle altre istituzioni del territorio, ai medici di medicina generale , alle farmacie e alle associazioni di volontariato sociale in modo da far conoscere le opportunità offerte .