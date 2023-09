Scontro tra Dossena e l'ex Modesto, stasera

L’ex tecnico della Pro Vercelli, Francesco Modesto, benché squalificato (come l’altro ex, Masi), sicuramente chiederà alla sua giovane Atalanta under 23 di sputare l’anima e di vincere contro la Pro Vercelli, stasera.

La squadra bergamasca nelle prime 4 gare ha raccolto poco: 4 punti grazie a una vittoria e un pareggio; due le sconfitte (immeritata quella dell’ultimo turno contro il Renate: in 10 contro 11 i ragazzi di Modesto hanno dominato e sfiorato il pari con Cortinovis che ha colpito il palo).

Chi scrive ha visto tutte le partite di entrambe le squadre. Bene, l'Atalanta parte di sicuro favorita. Davanti, quando puntano la porta, i vari Cortinovis e Italeng fanno paura...

Ma Dossena avrà predisposto le sue contromosse, sa bene come giocano le squadre di Modesto: attaccano alte, pressano.

Bisognerà ribattere colpo su colpo, mai mollare contro Awua (altro ex di lusso) e compagni.

Mister Dossena non è da meno: alla sua Pro Vercelli chiederà una prova di carattere, nonostante le assenze. Mustacchio, Petrella, Louati non ci saranno perché infortunati; e Scavone non ci sarà perché squalificato.

Nella conferenza stampa, prima di salire sul pullman, Dossena si è detto ottimista. «Non mi piace lamentarmi per le assenze» ha detto.

Che Pro Vercelli vedremo, quindi, questa sera?

In porta Sassi. Difesa: a destra Iezzi, al centro Camigliano e Fiumanò; terzino sinistro Rodio. Centrocampo: regista Santoro e, mezzeali, Iotti e uno tra Emmanuello e Haoudi.

Non dovesse essere impiegato a centrocampo, Haoudi giocherà sulla fascia destra, in attacco, insieme a Nepi (Comi o da subito o nella ripresa) e Maggio. Se invece Hauodi giocherà mezzala sinistra, sulla destra rivedremo il giovane promettente Condello.

Una cosa è certa. Sarà una gara ad alta intensità. Dossena e Modesto puntano tutto su intensità e bel gioco.

Ricapitolando.

Sassi; Iezzi, Fiumanò, Camigliano, Rodio; Iotti, Santoro, Emmanuello (Haoudi); Haoudi (Condello), Comi (Nepi), Maggio.