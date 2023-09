"Più benessere, meno dispersione": le quinte del Lanino al Bosco della Partecipanza

Nella giornata di lunedì 18 settembre noi allievi delle classi classi 5A e 5B del corso Servizi socio-sanitari dell’Istituto professionale Lanino abbiamo svolto diverse attività, organizzate per il progetto Pnrr + Benessere – Dispersione, al Bosco delle sorti della Partecipanza di Trino.

Appena arrivati siamo stati accolti da Alessandro Zonari e Sara Ghirardi, due guide escursionistiche che ci hanno raccontato, in breve, l’importante storia del bosco di Trino e delle varie attività che avremmo svolto nell’arco della giornata. La prima attività ha avuto inizio con il bendaggio di ogni studente, il quale è stato accompagnato da una guida o professore per superare un piccolo ponte che divideva il giardino dal bosco.

L’attività successiva prevedeva di essere divisi in coppie. Una persona faceva l’orecchio e l’altra aveva il compito di riportare ciò che durante il sentiero sentiva, fino ad arrivare alla terza attività, ovvero quella di provare a percorrere un piccolo sentiero con l’aiuto di alcuni dettagli come un cespuglio di funghi, una casetta degli uccellini o un carpino che si riconosce dalle foglie ovate.

Una volta scritti tutti i dettagli per agevolare l’altra classe, abbiamo invertito sia gli appunti che i sentieri. Dopo una breve pausa c’è stata la penultima attività, ovvero la caccia al tesoro. Divisi in gruppi ci siamo orientati con la bussola per trovare i punti richiesti sulla scheda precedentemente distribuita.

Infine, in base alle date di nascita di ognuno di noi, secondo l’oroscopo celtico, le guide ci hanno mostrato che ogni giorno dell’anno corrisponde a un albero, ciascuno con le proprie caratteristiche. Queste attività sono servite a orientarsi nello spazio attraverso i sensi, grazie anche all’aiuto di Alessandro e Sara che ci hanno accolto calorosamente.