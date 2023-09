Incidenti a raffica tra i cercatori di funghi: i consigli del Soccorso Alpino

«Verificate le previsioni meteo prima di uscire; lasciate detto dove siete diretti e portatevi appresso il cellulare». Dopo unb fine settimana caratterizzato da dieci uscite, il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese lancia un invito alla prudenza rivolto soprattutto ai cercatori di funghi.

«Lo scorso fine settimana - si legge in una nota - i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese hanno effettuato 10 operazioni di soccorso rivolte a cercatori di funghi infortunati o dispersi nei boschi dell'intera regione. 2 in provincia di Cuneo, 2 in provincia di Torino, 1 in provincia di Alessandria, 2 in provincia di Verbania e 3 in provincia di Vercelli, dove si è verificato un incidente mortale».

Evidentemente la ricerca dei funghi continua ad appassionare diversi escursioniti che, addentrandosi soprattutto nei boschi di montagna, rischiano però di smarrisi ed esporsi al rischio di cadute accidentali. Come quella che, mercoledì, ha causato il ricovero in codice rosso di un cercatore di funghi, scivolato in un dirupo tra la Valsesia e il Cusio.

«Per questo motivo - proseguono dal Soccorso Alpino - raccomandiamo agli appassionati di verificare attentamente le previsioni meteo prima di partire, indossare calzature adeguate, cioè scarponcini da escursionismo al posto degli stivali di gomma, e informare sempre qualcuno a casa sulla zona dove si intende andare e sugli orari di massima, per consentire un allertamento tempestivo dei soccorsi perché nelle aree impervie della regione vi sono ancora ampie aree non coperte da segnale telefonico per lanciare un eventuale allarme».