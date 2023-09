Lions Vercelli: party di apertura nel segno del sorriso

"Party di Apertura", sabato 15 settembre, per la stagione Lions 2023-'24: organizzato alla Tenuta Castelletto di Caresana, ha visto la partecipazione di circa 90 persone, tra soci, familiari e ospiti.

La presidente Michela Trada ha organizzato un evento improntato al sorriso e alla gioia di servire.

«Dopo gli anni in cui non si poteva fare attività sociale, ora vogliamo tornare in mezzo alla gente, essere presenti portando la gioia di stare insieme e fare cose per gli altri - dice -. Questo sarà un anno in cui cercheremo il contatto con i giovani che stanno già rispondendo positivamente. C’è tanto da fare e ci impegneremo nella certezza che ci divertiremo tutti insieme».

La serata ne è stata l’esempio concreto. All’insegna dell’informalità, tutto si è svolto con grande simpatia e leggerezza e i commenti social dei partecipanti sono la testimonianza del successo e della soddisfazione di tutti.

Gli ospiti sono rimasti catturati fino a notte fonda grazie alla live music dei Phonema, ottimi interpreti musicali della voglia di stare insieme con una festa che è il miglior inizio dell’annata lionistica.