Danni per il maltempo: quand'è che verrà risistemato il tutto?

Interrogazione del gruppo consiliare del Pd.

Ecco il testo.

Preso atto che a distanza di molti giorni dal verificarsi del grave evento atmosferico che ha colpito la città, permangono ancora diffusi segni dei danni provocati al patrimonio arboreo e architettonico

Considerato che tale situazione non è giustificata da ulteriori difficoltà climatiche o tecniche

Valutato che quanto sopra configura uno stato di degrado non decoroso e di possibile incremento del danno

Si chiede al Sindaco

Quali interventi siano previsti in tempi rapidi per riportare a condizioni di decoro le aree urbane colpite