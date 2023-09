Cigliano: successo straordinario per la Sagra di Sant’Emiliano

La Sagra di Sant’Emiliano 2023 va in archivio confortata da un successo straordinario. Le iniziative della Pro Loco hanno incontrato un eccezionale consenso. Sin dal prima serata, dedicata alle associazioni (sono intervenuti i ballerini di Elena e Christian Bono e il quartetto Four Jam con il ciglianese Samuel Perinotto) e al volontariato per proseguire con DJ Matrix, Explosion, Tributo a Celentano e l’orchestra Federica Cocco.

Come sempre lo spettacolo pirotecnico ha convogliato numerosi spettatori, così come il ricco luna park. Altre proposte sono giunte dall’associazione Vita Tre che ha preparato una interessante mostra sulle chiese ciglianesi e presso il salone polivalente lo spettacolo Notre Dame de Paris interpretato brillantemente dalla Compagnia dei Po'-Lentoni. Anche in questa occasione il pubblico ha risposto con entusiasmo: oltre 400 presenze.