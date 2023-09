Basket, Biella piange la morte di Brandon Hunter

La notizia è stata confermata dall’università dell’Ohio e dal sito Cincinnati.com che ha annunciato qualche ora la fa la dipartita di Brandon Hunter, giocatore di basket che ha militato tra l’altro anche nella Pallacanestro Biella nell’annata 2007/08, quindi la massima serie tornato poi in patria nel 2017 per svolgere ruoli nel settore immobiliare e nel management sportivo. Era nato nel 1980 e a novembre avrebbe compiuto 43 anni.

Biella lo ricorda per la grande annata disputata nella stagione che prese il via tra gli altri con Jerebko, Troy Bell e BJ Elder. Un’annata consacrata da un secondo posto preso alla fine del girone d’andata e una semifinale di Coppa Italia contro Avellino. Era l’anno della B2, Baiesi e Bechi, con la squadra laniera che si toglie parecchie soddisfazioni in campo deliziando occhi e palato dei tifosi.

Hunter mette a referto 13 punti a partita di media in 31 incontri con 9 rimbalzi e 1,3 schiacciate e con un recupero di 1,7. Era un basket stellare per Biella speriamo di rivederlo, per il resto Rest in peace Brandon.