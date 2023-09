Renate-Pro Vercelli 1-1 Pari giusto-amaro

Renate-Pro Vercelli 1-1

Marcatori: Condello (Pvc) al 58’. Baldassin (R) al 92’

PRIMPO TEMPO

Petrella salta l’uomo e, dalla destra, crossa: testa di Nepi, alto. Prima occasione gol per la Pro, al 10’.

Santoro stende Rolando, primo giallo.

Cross di Sartore, testa di Garetto, para Rizzo.

Botta dalla distanza di Currarino, bella esecuzione ma sul fondo, anche se non di molto.

Nella Pro bene Emmanuello, Petrella e la difesa, nel Renate si distingue Rolando.

Ripartenza del Renate, palla a Sorrentino che spreca sul fondo. Siamo quasi alla mezz’ora.

Gol di Rolando, annullato per fuorigioco. Ma l’azione di Rolando, che si è liberato e poi ha tirato, è da applausi.

Azione insistita di Maggio, che si accentra in area, tiro murato.

Salvataggio sulla linea di Nepi, su corner.

Mischia in area, Rizzo anticipa Sorrentino, a due dal termine.

Renate più pericoloso della Pro nella seconda parte della prima frazione.

0 a 0 nei primi 45’.

SECONDO TEMPO

Renate all’arrembaggio, Pro in difficoltà.

Gran traversa di Bracaglia (su imbucata di Esposito, smarcato), al 50’.

Due cambi: al 53’Dossena manda in campo Haoudi e Condello, escono Santoro e Petrella.

Tre cambi nel Renate.

Camigliano lancia Maggio che dal fondo, con un assist magico, è bravissimo a mettere in mezzo per Condello: esordio e gol. 1 a 0 per la Pro Vercelli.

Non può che essere soddisfatto Casella, che ha voluto il gioiello del Frosinone (acquisendolo a titolo definitivo).

Gran giocata di Maggio, che porge a Rodio, palla (deviata) sul fondo.

Il Renate attacca a testa bassa, ma l’uscita del play Esposito penalizza la squadra di Pavanel.

Buona tecnica del neo entrato Haoudi.

Palo di Auriletto (che ora giostra da terzino destro), bolide di Bracaglia, gran parata di Rizzo, a 13 dal termine più recupero.

Per il Renate sono due legni.

Esce Iotti, entra Louati, al 78’. Esce Nepi ed entra Comi.

Ripartenza di Maggio (incontenibile nella ripresa), palla fuori.

Sei al termine.

Fiumanò e Rizzo fanno muro davanti a Sorrentino, pericolo sventato.

Meno 1 più reecupero.

Bracaglia da un metro spedisce alto di testa, su angolo.

Sei di recupero.

Bracaglia crossa dalla sinistra, Baldassin anticipa tutti e mette dentro: 1 a 1 al 92’.

Pari giusto, pari amaro, però.

FORMAZIONI

RENATE (4-3-3): Fallani; Amadio (Nicolini 58’), Auriletto, Possenti, Bracaglia; Garetto (Baldassin 58’), Esposito (Gasperi 57’), Currarino (Procaccio 73’); Rolando, Sartore (Tremolada 79’), Sorrentino. A disp. Ombra, Gasperi, Procaccio, Alcibiade, Baldassin, Mondonico, Nicolini, Ciarmoli, Tremolada, Gobbo, Bianchimano. All. Pavanel.

PRO VERCELLI (4-3-3): Rizzo; Iezzi, Fiumanò, Camigliano, Rodio; Iotti (Louati 78’), Emmanuello, Santoro (Haoudi 53’); Petrella (Condello 53’), Nepi (Comi 78’), Maggio. A disp. Valentini, Carosso, Comi, Condello, Spavone, Haoudi, Contaldo, Gheza, Louati, Rutigliano, Niang, Parodi, Seck, Pesce, Sarzi Puttini. All. Dossena.

Arbitro: Andrea Zoppi di Firenze

Ammoniti: Santoro, Fiumanò della Pro Vercelli.