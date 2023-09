Open day all'Atletica 78: mattinata di sport e divertimento per tanti bambini

Si è tenuta questa mattina al Campo Atleti Azzurri d’Italia (ex campo Coni) l’iniziativa promossa dall’Atletica Vercelli 78 “Alla scoperta dell’Atletica leggera“.

Un’iniziativa voluta fortemente dalla società del presidente Piero Volpiano che ha voluto far conoscere a tanti bambini e ragazzi tutte le svariate discipline di questo sport. L’evento ha richiamato tante famiglie e ragazzi che hanno risposto con entusiasmo all’evento, le quali hanno potuto incontrare 2 tecnici esperiti della società Gabriele Russo e Angela Clementelli.

L’attività si è aperta con una spiegazione teorica tenuta dal tecnico Russo sulle caratteristiche dell’impianto sportivo, soffermandosi sulle varie strutture presenti e sul loro corretto funzionamento. Dopo di che i bambini seguiti da Clementelli hanno potuto intraprendere gli esercizi di avviamento all’attività sportiva con esercizi propedeutici per ogni disciplina.

Successivamente i due tecnici si sono alternati nelle varie discipline e i bambini hanno potuto calarsi nei panni di veri e propri atleti sfidandosi tra di loro cimentandosi nella corsa a ostacoli, nella velocità, nel lancio del vortex, nel salto in lungo, e nel salto in alto.

«E' stato molto utile - commenta Russo - poter vedere bambini di età diverse tra loro cimentarsi in queste sfide facendo notare come la crescita fisica influisca sui vari esercizi. L’ultimo atto di questa attività è stata una gara di staffetta dove i bambini hanno potuto formare tra di loro delle squadre e sfidarsi a chi tra le squadre portava per primo il testimone sul traguardo».

Non è mancata a fine mattinata una meritata merenda offerta dall’Atletica Vercelli 78 per tutti bambini che hanno partecipato.

«Siamo molto soddisfatti per questa iniziativa che ha riscorso un successo oltre le più rosee aspettative e ci auguriamo possa aver fatto nascere la curiosità e la voglia di intraprendere l’Atletica Leggera a tanti bambini e ragazzi - concludono gli organizzatori -. L’invito a tutte le famiglie è quello di venire a provare al campo anche nelle prossime settimane dove l’attività viene svolta tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì».