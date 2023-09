Processione del Guado: dopo il triennio covid, si torna all'antico

La Processione del Guado festeggia vent'anni dalla sua riscoperta e, dopo il triennio covid, torna a percorrere i sentieri del Parco delle Lame del Sesia per raggiungere la Madonna della Fontana a San Nazzaro Sesia. L'antica tradizione che unisce i fedeli vercellesi e novaresi, riscoperta nel 2003 dopo che per molti anni era stata dimenticata, riprende il suo percorso grazie all'impegno dall'amministrazione provinciale di Vercelli, dei Comuni del Lungosesia (Albano,, Greggio, Oldenico, Quinto e San Nazzaro Sesia in primis).

«Un'occasione per riscoprire le radici cristiane della nostra storia, per rendere omaggio alla fede dei nostri avi e per riflettere anche sulla risorsa acqua che tanto caratterizza le nostre terre», rileva Alessandra Ticozzi, per anni sindaco di Quinto e da sempre in prima linea nell'organizzazione dell'evento.