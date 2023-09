Scivola su una roccia sotto il ponte della Gula, momenti di paura per un pescatore

Momenti di paura, nellla sera di venerdì 8 settembre, per un pescatore, scivolato su una roccia sotto il Ponte della Gula, nell'orrido su torrente Mastallone, a circa 30 - 35 metri dal suolo stradale.

Intorno alle ore 21, una squadre Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo Sesia, personale della SAGF della Guardia di Finanza e del CNSAS, è intervenuto per il salvataggio dell'uomo, facendo ricorso a tecniche di soccorso speleo alpino fluviale. Calandosi nell'orrido, il personale ha raggiunto il pescatore, un 74enne residente nel novarese, portandolo in salvo e, successivamente, consegnandolo al personale sanitario per il trasporto all'ospedale di Borgosesia, dove è stato ricoverato in codice verde per alcuni accertamenti e per le cure del caso.

Sul posto erano presenti anche i Carabinieri di Alagna.