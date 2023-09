Fora Tüt di fine estate: due giorni di shopping e occasioni

Fora Tüt di fine estate, a partire da questa mattina. Nuovo appuntamento con la manifestazione Ascom che trasforma la città in una grande spazio per lo shopping all'aperto, con la possibilità di esporre merce all'esterno dei negozi e super sconti di fine stagione su abbigliamento, accessori, articoli, pelletteria, profumeria.

Fino alle 20 di sabato e domenica spazio allo shopping e alla musica con la A-T-Pic Ensemble nella giornata di sabato, e con lo spettacolo dei trampolieri della Famiglia Saltimbanchi domenica. Sabato e domenica, inoltre, dalle 9, 30 alle 12,30, e dalle 16 alle 19, sarà possibile visitare il museo aziendale della Pasticceria Follis con immagini d'epoca e le antiche attrezzature utilizzate in oltre cent'anni di attività.

Un'anticipazione del settembre Ascom che vedrà l'associazione di via Duchessa Jolanda impegnata nell'organizzazione della Notte Tricolore, sabato prossimo, in occasione dell'Air Show, con la degustazione di 2000 porzioni di risotto, organizzata in collaborazione con il Consorzio riso dop di Baraggia e Strada del riso vercellese di qualità.