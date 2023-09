8-9-10 settembre a Varallo, al Parco d’Adda, una grande festa di piazza

L’8 settembre di 80 anni fa l’armistizio dava inizio alla lotta di Resistenza.

Il 1 gennaio di 75 anni fa la Costituzione Italiana, il frutto più bello della Resistenza, entrava ufficialmente in vigore.

E, ancora, 50 anni fa il 9 settembre, Varallo per la Valsesia, riceveva la Medaglia d’oro al Valor Militare per la Resistenza.

E così abbiamo deciso, di celebrare queste ricorrenze come si deve!

Ci sarà musica in piazza, suoneranno Cisco, i Vintage Violence, Alessio Lega e ci saranno djset fino a notte!

Ci saranno diversi momenti di riflessione, incontri e convegni:

- 75 anni di Costituzione, la via maestra, sull’attualità della nostra carta, in collaborazione con CGIL Vercelli

- Montagna, guerra, Resistenza, sulla storia del territorio delle Alpi durante la seconda guerra mondiale: la montagna e il suo ambiente come teatro di guerra, le conseguenze del conflitto su cultura ed economia, organizzato dall'Istituto Storico ISTOBIVE di Varallo

- Comunità resistenti: come ambiente, conflitti e migrazione si intrecciano e si determinano tra loro con scienziati, giornalisti, operatori.

- E, ancora, approfondiremo il ruolo dell’Anpi, il suo futuro, cosa significa fare Antifascismo oggi.

Sarà proiettato The Milky Way, Nessuno si salva da solo, documentario sull’attraversamento della frontiera tra Italia e Francia da parte dei migranti.

Domenica ci sarà il corteo per le vie di Varallo, con l'intervento di Massimo Bisca, del Comitato Nazionale ANPI.

Ci saranno mostre, una camminata partigiana cittadina e si potrà mangiare in piazza.

Stiamo organizzando l'ospitalità in strutture convenzionate.

Partecipano attivamente all'organizzazione tutte le ANPI valsesiane, il Comitato Provinciale ANPI di Vercelli e di Novara, e l’Istituto Storico ISTORBIVE, con la collaborazione del Comune di Varallo.

Sui nostri canali social trovate il calendario aggiornato

https://www.facebook.com/anpivarallo

https://www.instagram.com/anpi.varallo/

https://anpivarallo.wixsite.com/zonalibera

Per fare una bella festa di piazza abbiamo bisogno del contributo di tutti, abbiamo avviato una raccolta fondi. Un contributo economico, anche piccolissimo, è importante, abbiamo avviato una raccolta fondi on line, la trovate qui:

https://buonacausa.org/cause/paceambiente50medagliaorovarallo

Ma abbiamo bisogno anche delle forze e delle energie di tutti, delle vostre competenze e intelligenze, di braccia e cervelli.

Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti, per questa manifestazione e in generale per il lavoro dell’Anpi a difesa della democrazia per la piena realizzazione della Costituzione, per l’antifascismo.

L’antifascismo si fa impegnandosi in prima persona, uscendo di casa, prendendo parte, esponendosi, in difesa dei propri diritti, forti dei propri valori.

Grazie a tutti, vi aspettiamo!