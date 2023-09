Trofeo Green – Gruppo Nuova Sa-car: 9 premi al Velo Club - FOTO

La prima edizione del Trofeo Green – Gruppo Nuova Sa-car si è rivelata un grande successo di partecipazione e organizzazione.

La mediofondo organizzata dal Velo Club Vercelli valida come 6a tappa del circuito Alpi SuperPrestige Tricolore, che ha preso il posto del Memorial Vetri dopo 10 anni, ha costituito il primo atto sportivo della collaborazione tra l’azienda Gruppo Nuova Sa-car del titolare Angelo Santarella e lo storico sodalizio ciclistico vercellese.

I 170 partecipanti hanno potuto apprezzare il rinnovato percorso di 98 km, con partenza e arrivo a Caresanablot e il tratto agonistico in salita di 3,5 km da San Sudario a Magnano, tutto in clima caldo temperato tipico di fine estate.

Notevole, lodevole ed apprezzato è stato l’impegno della società organizzatrice, con i propri volontari sulle auto di inizio/fine corsa e nell’area del ritrovo di partenza, che ha fatto anche da zona premiazioni e ristoro finale, con la tradizionale panissa vercellese, insieme con i dipendenti della Nuova Sa-Car a disposizione dell’evento.

Come già accennato, la partecipazione di ciclisti e cicliste è stata significativa, con numerose squadre provenienti dal Biellese, Novarese, Monferrato, Canavese, Valsesia e Lombardia; una presenza numericamente inaspettata, viste le vicissitudini travagliate (rinvii, annullamenti e contrattempi) che hanno portato ad organizzare questo evento in poco tempo e in questo periodo particolare della stagione.

Dal punto di vista sportivo, si registra la vittoria assoluta di Lorenzo Alladio (Team Cycling Center), seguito da Simone Donghi (Asnaghi Cucine) e Alessandro Ottino (Roadman Azimut); nella classifica a squadre netta affermazione proprio del Velo Club Vercelli con 1620 punti, davanti ai cugini vercellesi del Myg Team (795 punti) e Cycle Team Novara (715 punti).

Per il Velo ben 9 premiati nelle classifiche di categorie: Vito Greco 1° nei Supergentleman B, Gabriele Schianta ed Edoardo Bordin 2° e 4° tra i Veterani B, Massimo Bussa 5° nei Gentleman A, Mattia Sanzone 5° nei Debuttanti/Junior, Matteo Bergamin 5° tra i Veterani A, Valeria Ubertino 2a nelle Donne B, Roberta Ferrioli e Chiara Tosetti 2a e 4a nelle Donne C alle spalle dell’inossidabile campionessa ex professionista Samantha Profumo; ottime prestazioni anche per Domenico Cavallaro, Giuseppe Vella, Massimiliano Muraro e Danilo Ottino, sesti nelle rispettive categorie.

Nella classifica generale a squadre continua il dominio al 1° posto del Velo Club Vercelli, finora a quota 6 vittorie su tappe a 2 prove dal termine del campionato.

Al termine della manifestazione si è svolta anche la premiazione interna per il miglior scalatore della squadra vercellese, sulla base dei tempi raccolti sulla salita della gara, con la consegna della maglia sociale verde che distingue il “grinpeur” più bravo: ad aggiudicarsela Gabriele Schianta davanti a Massimo Bussa e Giuseppe Vella.

I prossimi appuntamenti con il circuito Alpi Superprestige sono le tappe di Prato Sesia (10 settembre) ed Agrate Conturbia (17 settembre).