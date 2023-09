Vercelli vola con le Frecce Tricolori

Dodici minuti di evoluzioni nei cieli sopra Vercelli a coronamento di un Air Show che, per due ore, terrà il pubblico con lo sguardo incollato al cielo. E due settimane di appuntamenti tra arte, cultura e spettacoli: lo spettacolo delle Frecce Tricolori è stato presentato nel pomeriggio di mercoledì nel corso di una conferenza stampa aperta da un pensiero di raccoglimento e lutto in memoria dei cinque operai morti a Brandizzo, quattro dei quali erano vercellesi.

Da sabato, nell'infopoint allestito nell'ex edicola di piazza Cavour, prende il via la distribuzione dei 4.250 eventi gratuiti per l'area dell'aeroporto Del Prete, al centro dell'evento di sabato 16 settembre. I ticket si potranno ritirare tutti i giorni, dalle 9 alle 12,30 (eccetto mercoledì, quando la distribuzione avverrà dalle 15 alle 18,30): tre a testa il numero massimo di tagliandi che verranno consegnati a ciascun appassionato.

A illustrare il programma della manifestazione e del ricco carnet di eventi collaterali è il sindaco Andrea Corsaro insieme al gruppo di assessori, funzionari, sostenitori e sponsor che hanno collaborato alla progettazione dell'iniziativa «che coinvolgerà tutta la città con appuntamenti mirati e con eventi di richiamo», assicura il sindaco.

La giornata del 16 vedrà l'apertura dei cancelli del Del Prete alle 12 e l'inizio dello spettacolo alle 15,30: ci saranno esibizioni di aeromobili, lanci di paracadutisti, esibizioni di veivoli acrobatici, la presentazione dei mezzi dell'Aeroclub e di quelli da diporto, una mostra di auto e mezzi storici. Oltre alla zone dell'Aeroclub viene garantita ottima visibilità dall'area industriale, dalla tangenziale fino alla Cascina Boschine (un ampio tratto verrà interdetto alla circolazione per la durata dello show) e dalla zona di corso Salamano.

«Lo show sarà il fulcro di un settembre ricco di appuntamenti per Vercelli - assicura Corsaro -. Vercelli vola con le frecce sulle ali della cultura, dello spettacolo e dello sport».

Dall'8 al 24 settembre, nel Foyer del Salone Dugentesco, viene allestita la mostra "Tricolore non solo una bandiera”, a cura di Emilio Ingenito.

Il 14 settembre alle 10, al Teatro Civico è in programma la conferenza "L'inizio di una meravigliosa avventura": lo storico Roberto Bassi e il comandante Giuseppe Liva ripercorreranno le grandi transvolate di inizio '900 per arrivare poi alle Frecce.

Il 15, all'aeroporto, gli studenti delle superiori potranno effettuare una simulazione di volo, mentre il 16, dalle 10, le porte della Fondazione Marazzato di Stroppiana si apriranno per la mostra dedicata alla pattuglia acrobatica nazionale e a Francis Lombardi. Il 16 e il 17 settembre, a cura del Fai, sono previste salite alla Torre dell'Angelo.

Su fronte sportivo, invece, dal 10 al 17 settembre torneo di padel "Città di Vercelli"; il 16 per tutta la mattina in piazza Antico Ospedale “Street mini 4WD Vintage Challange 2023" e dalle 18 alle 20 esibizione delle scuole di danza vercellesi. Il 17 festa dello sport tra piazza Cavour e piazza Massimo D'Azeglio e, in una data in via di definizione, torneo “Silvio Piola" di calcio paralimpico a 7.

Il 16 settembre, a coronamento di una giornata che gli organizzatori si augurano possa restare negli annali della città, ci sarà una "Notte Tricolore" a cura di Ascom: musica, street food, shopping, dj set e distribuzione di duemila assaggi di risotto.

A ragguagliare sull'esibizione delle Frecce il colonnello Fabrizio Ferro dell'Aeronautica Militare: «Per motivi legati alla sicurezza del territorio potranno essere eseguite solo una parte delle evoluzioni - ha spiegato - ma sarà uno spettacolo bellissimo che consentirà a tutti di ammirare il cammino fatto in cent'anni dalla nostra pattuglia acrobatica».

Sul fronte logistico, una serie di ordinanze andranno a disciplinare accessi e divieti, mentre aree di parcheggio e navette verranno messe a disposizione di chi arriva da fuori Vercelli.

(notizia in aggiornamento)