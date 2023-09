Nuovi cassonetti per plastica e vetro-metalli

Parte al rione Isola la sostituzione dei cassonetti stradali per la raccolta di plastica e vetro e metalli. Asm Vercelli, in accordo con l’Amministrazione Comunale, ha scelto nuovi e più funzionali contenitori nell'intento di agevolare e incentivare la raccolta differenziata.

L’attività, che partirà a metà settembre e si concluderà entro l’autunno, prevede la riorganizzazione delle postazioni presenti in città e la posa di nuovi cassonetti: «Le attrezzature, dotate di apposita pedaliera per l’apertura e di bocche più ampie rispetto alle attuali, permetteranno agli utenti di poter conferire i rifiuti in modo più sicuro e agevole - spiegano dall'azienda -. La configurazione e le attrezzature scelte da ASM consentiranno inoltre di mantenere la volumetria complessiva attualmente a disposizione dei cittadini ottimizzando la posizione dei cassonetti presenti su strada».

La sostituzione verrà avviata a partire dal quartiere Isola, e verrà poi estesa progressivamente nelle settimane successive a tutta la città, ad eccezione della porzione del quartiere Cappuccini dove è attiva la raccolta porta a porta per tutte le frazioni, che proseguirà con le attuali modalità. Nel centro storico di Vercelli verranno posizionati contenitori dedicati, di dimensioni e design più adatti al contesto architettonico e urbanistico.

In questi giorni ASM sta già trasferendo alcuni cassonetti presenti nelle vie cittadine in quelli che saranno gli spazi occupati dai nuovi contenitori, così da facilitare i cittadini nell’identificazione delle aree dove verranno posate le nuove attrezzature.

«Questo significativo rinnovamento porterà alla sostituzione progressiva di tutte le attrezzature presenti su strada ora in uso per il conferimento degli imballaggi in plastica e vetro/metalli, in parte usurate e vetuste, e vedrà, contestualmente, anche l’introduzione di nuovi mezzi e veicoli, a minor impatto ambientale specificatamente dedicati allo svuotamento periodico dei nuovi contenitor», aggiungono ancora dall'azienda.

ASM Vercelli nelle settimane successive al posizionamento monitorerà la configurazione delle nuove postazioni per il conferimento dei rifiuti apportando, nel caso, le necessarie modifiche e migliorie. Per accompagnare gli utenti verranno inoltre messe in campo specifiche attività di comunicazione, che prevedono l’affissione di appositi avvisi sui cassonetti stradali e la distribuzione, anche presso le utenze coinvolte, di materiale informativo sulle corrette modalità di differenziazione e conferimento dei rifiuti.