Teatro Lieve: il "Guglielmo Pagnozzi quartet" apre la stagione di Fontanetto

Riapre il Teatro Auditorium Viotti di Fontanetto, sabato 9 settembre, per una nuova stagione che si preannuncia molto ricca di eventi di grande fascino. L'apertura è affidata all'ormai consueto appuntamento con il Torino Jazz Festival, una rassegna internazionale organizzata in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo.

Questa sarà l'unica data della provincia di Vercelli del prestigioso festival.

Dopo l'incredibile successo dell'anno scorso di Bandakadabra, quest'anno abbiamo il piacere di ospitare il Guglielmo Pagnozzi quartet, una jazz band che ricerca un sound energico e pieno d’amore, mescolando composizioni celebri della tradizione con brani di Mingus, Coltrane, Tony Scott e molti altri ancora. Il quartetto capitanato da Guglielmo Pagnozzi, grande talento che suona clarinetto e sax alto fin dall'età di 16 anni, è legato da una particolare affinità elettiva, con una sezione ritmica esplosiva che rappresenta la punta di diamante del giovane jazz bolognese, dove la lirica intensità del suono acustico si combina con una solida conoscenza della tradizione jazzistica ed una personalissima vena improvvisativa.

Un concerto dedicato all’amore per il Jazz in tutte le sue incarnazioni, dall’epoca dello swing fino al jazz moderno, alternando canzoni e brani strumentali per una serata di grande atmosfera e suggestione. I protagonisti sono, oltre a Guglielmo Pagnozzi – sax, clarinetto e voce, Andrea Calì al pianoforte, Filippo Cassanelli al contrabbasso e Federico Occhiuzzi alla batteria. Una produzione ABC – Arte Bologna Cultura aps in in collaborazione conTeatroLieve.

Per informazioni e prenotazioni: telefonare al 3381378957 – 3385025373, oppure info@teatrolieve.it

Nel corso della serata ci saranno le prime anticipazioni sulla stagione teatrale 2023/2024 che quest'anno inizierà sabato 7 ottobre con uno spettacolo ad ingresso gratuito della compagnia teatrale Masaniello che rappresenterà uno delle più divertenti commedie di Eduardo Scarpetta, tra i più grandi commediografi della tradizione napoletana, dal titolo “O' Scarfalietto” (lo scaldaletto) Altre novità nel corso della serata del Torino Jazz Festival.