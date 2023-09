"Pagine di bene": riparte la raccolta in memoria di Andrea Raineri

Per tutto il mese di settembre sarà ancora possibile donare in favore di Pagine di bene, progetto, in ricordo di Andrea Raineri, giunto quest'anno alla seconda edizione.

L'iniziativa, promossa dalla famiglia e dagli amici di Andrea, vuole sostenere il diritto allo studio fornendo un aiuto concreto alle scuole che spesso con difficoltà fanno fronte a numerose situazioni di necessità dei propri studenti. «Ogni anno - spiegano i promotori - a settembre, diversi alunni e alunne arrivano in classe senza i libri ed il materiale scolastico indispensabili per la loro formazione. I soldi raccolti tramite Pagine di bene permetteranno di donare libri e materiale scolastico alle scuole secondarie di primo grado della città da destinarsi alle famiglie bisognose».

La raccolta donazioni è gestita dalla cartolibreria Coppo, via G. Ferraris 70 e dalla libreria Sant’Andrea, piazza Guala Bicheri 1 (angolo via G.Ferraris), Vercelli.

«Ringraziamo chi ha contribuito e chi vorrà ancora aderire all’iniziativa in questo mese», concludono.