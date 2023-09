Dopo la bufera: 2.200 quintali di tronchi e mille metri cubi di rami da smaltire

Duemiladuecento quintali di di tronchi e branche di grosse dimensioni; mille metri cubi di rami con fogliame; 70 quintali di ceppaie. In peso e volume è questo il bilancio del disastro meteo di sabato 26 agosto per parchi e alberate cittadine.

Alberi e rami, anche di grosse dimensioni, spezzati o sradicati dal vento, oppure abbattuti per motivi di sicurezza e che ora l’Amministrazione Comunale intende far rimuovere a costo zero, trasferendo la proprietà del legname asportato agli operatori che si aggiudicheranno il servizio.

Tronchi, rami e fogliame vario sono depositati a terra nelle vicinanze delle zone di intervento oppure in diverse aree individuate per lo stoccaggio e le quantità possono ulteriormente aumentare poiché gli interventi di messa in sicurezza sono in corso di svolgimento.

Nei giorni scorso l'amministrazione comunale ha pubblicato un avviso per la ricerca di operatori economici abilitati alla manutenzione del verde o alla lavorazione del legname, interessati alla rimozione e smaltimento del materiale: l’operatore economico, presentando la manifestazione di interesse, dovrà indica il quantitativo minimo di legname delle varie tipologie che si impegna ad asportare. Il materiale sarà ceduto nello stato di fatto in cui si trova, senza che il richiedente possa sollevare eccezioni o riserve di alcun genere. Le spese per il trasporto del materiale assegnato saranno a totale carico del soggetto assegnatario. Il ritiro, il trasporto e la gestione avverranno quindi a cura e sotto la responsabilità dell’assegnatario, nel rispetto delle norme vigenti in materia, sollevando da qualsivoglia responsabilità questa Amministrazione. Sul sito istituzionale del Comune sono disponibili i moduli con le domande di partecipazione.