Reati contro il patrimonio e droga: due arresti per reati commessi nel vercellese

I Carabinieri di Biella hanno ottemperato l'ordine di esecuzione della carcerazione emesso il 30 agosto nei confronti di un 64enne di Biella.

L'uomo dovrà espiare un anno e quattro mesi per cumulo di pene concorrenti, reati contro il patrimonio e in materia di falsificazione, commessi a Vercelli tra il 2019 e il 2020 ed è stato così condotto in carcere.

In questi giorni i Carabinieri di Coggiola hanno invece arrestato un 32enne di Pray. L'uomo si trovava agli arresti domiciliari a Pray per reati in materia di stupefacenti commessi in provincia di Vercelli, ma lo stesso, vista la reiterata inottemperanza agli obblighi cui era sottoposto, è stato segnalato e tradotto in carcere.