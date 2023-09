La "fuga d'amore" finisce con l'arresto: nei guai un 33enne e la compagna che lo ospitava

Evade dai domiciliari e si rende irreperibile da Milano per raggiungere la compagna, a BorgoVercelli. Una fuga d'amore che, tuttavia, ha aperto le porte del carcere per un 33enne: ad arrestarlo sono stati i carabinieri della stazione di Borgo Vercelli, che hanno anche denunciato la compagna per favoreggiamento.

L'uomo aveva lasciato l'abitazione dove era ai domiciliari cinque giorni prima: non appena i militari di Milano Greco si sono accorti dell'evasione hanno coinvolto nelle indagini i colleghi vercellesi che, dopo alcuni accertamenti, hanno rintracciato l'uomo a casa della 37enne residente a BorgoVercelli con la quale aveva una relazione.

L'uomo è stato arrestato e associato al carcere di Billiemme; ma la fuga d’amore ha messo nei guai pure la donna che, per avere ospitato l’amato compagno in fuga, è stata denunciata all’autorità giudiziaria per favoreggiamento.