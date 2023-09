Riapre il sottopasso dell'Isola - FOTO E VIDEO

Riapre al traffico il sottopasso ferroviario che collega la piazza del Duomo al rione Isola. Era stato chiuso sabato dopo che la bufera aveva spezzato e fatto cadere una pianta, ostruendo l'ingresso.

Nei giorni successivi sono stati fatti gli interventi di ripristino e messa in sicurezza del verde e di pulizia del tunnel. «In attesa della posa del nuovo portale abbiamo messo vistosa segnaletica per evitare il rischi che qualche mezzo possa restare incastrato e procedere con la riapertura del collegamento», spiega Massimo Simion, assessore ai Lavori pubblici.

Intanto procedono anche i lavori di sgombero delle piante cadute e l'attività di abbattimento di quelle colpite dalla violenza del vento. «Abbiamo diverse squadre al lavoro sul territorio: oggi i mezzi sono all'opera in parco Kennedy e nella zona della Questura», precisa il vicesindaco. Riaperto nel primo pomeriggio anche viale Garibaldi, dove sono finiti i controlli.

Lo stesso avverrà anche per le altre zone interessate dall'ordinanza del sindaco, Andrea Corsaro, che proroga la la chiusura dei parchi e dei giardini pubblici e inibisce del traffico pedonale i viali cittadini nei quali sono ancora in corso i lavori o che devono essere sottoposti a controlli. Parco Kennedy, parco Camana, parco dei Bambini di via Neghelli, parco Mero, Cimitero monumentale di Billiemme (1000 metri quadri intorno ai due cedri), piazza Roma, piazza Sant'Eusebio, piazza Degli Alpini, Concordia via Martiri del Kiwu, via Gramsci, Cascina Borghetto, luna park, colonia elioterapica, Campo Coni, via Trattato di Roma (boschetto frontistante area di sgambamento cani), via Donizetti palazzetto, corso Italia, corso De Gregori, via San Cristoforo, corso XXVI Aprile, corso Salamano, corso Palestro (2500 metri quadri intorno ai cinque platani ibridi presenti), corso Bormida, corso Tanaro, corso Rigola (tratto compreso tra viale Volta e la ex colonia elioterapica), via Natale Palli, viale Locarni, è ulteriormente prorogata da sabato 2 settembre sino alle ore 24 di venerdì 8 settembre. Le aree in elenco verranno riaperte non appena eseguiti i controlli sulla sicurezza delle piante.