Lutto cittadino a Vercelli: il dolore per le vittime dell'incidente di Brandizzo

«Una terribile tragedia. Vercelli è vicina alle famiglie dei lavoratori morti a Brandizzo e il giorno delle esequie sarà proclamato il lutto cittadino. Occorre che tutti ci impegniamo di più nel combattere la tragedia degli infortuni sul lavoro». Le parole sono del sindaco, Andrea Corsaro. Politica, istituzioni e mondo del lavoro vercellese seguono con dolore le notizie sulla tragedia che si è consumata mercoledì sera a Brandizzo. Il sindaco ha annunciato l'istituzione del lutto cittadino nel giorno dei funerali mentre il parlamentare del territorio, Emanuele Pozzolo, in una nota diramata alle agenzie di stampa dice: «Quello che è successo stanotte a Brandizzo è qualcosa di terribile: dovranno essere accertate a fondo tutte le responsabilità. Tra gli operai morti ci sono anche dei concittadini vercellesi: alle loro famiglie e a tutti coloro i quali sono stati coinvolti in questo drammatico incidente cordoglio e preghiera».

"Oggi ci siamo svegliati con una terribile notizia che ha sconvolto Vercelli. Mi unisco al dolore delle famiglie alle qualu faccio giungere le mie più sentite condoglianze e quelle dell'intero Consiglio comunale", scrive in una nota il presidente Romano Lavarino.

E il presidente della Provincia, Davide Gilardino, aggiunge: «La tragedia immane di Brandizzo ci impone riflessioni sulla vita, ma soprattutto sulla necessità di una maggiore sicurezza sul posto di lavoro. Condoglianze alle famiglie, anche vercellesi, che hanno perso i propri cari».

Intanto da Brandizzo, dove sono in corso gli accertamenti, arrivano agghiaccianti testimonianze sulla tragedia.

“Una scena indescrivibile, anche per me che sono medico e ne ho viste di cose brutte”. Si gela il sangue nelle vene a sentire le parole di Paolo Bodoni, sindaco di Brandizzo, tra i primi a recarsi sui binari di quella ferrovia dove stanotte cinque operai hanno perso la vita. Travolti da un treno. Cinque vite spezzate.

IPOTESI ERRORE UMANO

Sul posto, questa mattina, si sono recati anche il presidente della Regione Alberto Cirio e il sindaco della Città Metropolitana Stefano Lo Russo. Oggi è una giornata di lutto, di dolore. Ma nelle prossime ore le autorità cercheranno di fare luce su una tragedia immane, l’ennesimo caso di morte sul lavoro. “Ci sono le indagini in corso per capire cosa è successo. Uno di loro era di Brandizzo, il dolore è doppio” ha affermato il primo cittadino di Brandizzo. Per il momento l’ipotesi più credibile è che si tratti di un errore umano.

CIRIO: MORIRE SUL LAVORO E' INACCETTABILE

“Dobbiamo essere qua per esprimere un dolore enorme, per una tragedia immane che colpisce tutta la comunità piemontese. Diciamo a gran voce che morire sul lavoro non è accettabile” è il commento di Cirio, che ha voluto essere qui prima della visita nel Pinerolese del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Abbiamo perso cinque piemontesi, cinque uomini che sono morti lavorando. Usciti di casa per lavorare e mai più tornati dalle loro famiglie: questo impone profonde riflessioni” ha proseguito il presidente.

Poi un auspicio per il futuro, perché tragedie come questa non capitino mai più. “Il Governo sta facendo molto, ho parlato con il ministro Salvini e con la presidente Meloni. Abbiamo avuto tante vicende dolorose, mi auguro che questo cambio di tendenza del Governo porti i suoi frutti”.