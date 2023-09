Kevin, Michael e Saverio: chi erano i vercellesi travolti dal treno a Brandizzo

Originario di Messina, Kevin Laganà, è la più giovane delle vittime del terribile incidente ferroviario di Brandizzo nel quale hanno perso la vita cinque operai, tre dei quali vercellesi. Aveva solo 22 anni e viveva a Vercelli con la famiglia: uno zio è dipendente comunale e lui aveva iniziato a lavorare alla Sigifer subito dopo la fine della scuola.

«È la prima volta che mi succede, mentre saldo la rotaia mi è uscito un crocifisso. Dio mi vuole dire qualcosa sicuramente nonostante lo richiamo tutti i giorni ultimamente perché non è un bel periodo per me». E' l'ultima storia postata sui social da Michael Zanera, 34 anni il saldatore che ha perso la vita a Brandizzo. Viveva in via Cena, all'Isola e non era sposato.

Giuseppe Saverio Lombardo, 53 anni, viveva a Vercelli da oltre 20, in zona Aravecchia, dopo aver trovato lavoro nella ditta che si occupa di manutenzioni. Lascia moglie e figlio.