Diapsi Vercelli: «Piangiamo Michael: era stato volontario con noi»

Diapsi Vercelli si unisce alla famiglia di Michael Zanera nel lutto e nel ricordo di una persona sensibile e generosa che ha dato un importante contributo all'attività dell'associazione.

In una nota la presidente Lorena Chinaglia dice: «Abbiamo appreso con grande dolore della tragica scomparsa di Michael Zanera, deceduto nell’incidente ferroviario di Brandizzo. Michael era stato un nostro volontario, persona gentile e affidabile nei compiti che svolgeva. Era un grande lavoratore, disponibile e corretto. Doti che hanno giovato non solo al disbrigo di numerose incombenze materiali, ma che gli hanno permesso di dare molto anche dal punto di vista umano ai nostri associati. Lo ricorderemo sempre con grande affetto. La sua scomparsa, in un modo così drammatico, ci addolora enormemente. Da parte mia e di tutta l’associazione un abbraccio alla sua famiglia».