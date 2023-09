Borgo d'Ale in lutto per Giuseppe Aversa, morto a Brandizzo

«Siamo sgomenti per la disgrazia ferroviaria di Brandizzo, che ha provocato cinque vittime colpendo le altrettante famiglie. In questo tragico evento ha perso la vita, ancor giovane, il nostro concittadino Giuseppe Aversa e con l'intera comunità borgodalese ci stringiamo alle famiglie delle vittime, in particolare a quella di Giuseppe Aversa, esprimendo la nostra vicinanza e profondo cordoglio»: la nota è del sindaco di Borgo d'Ale, Pier Mauro Andorno.

Aversa aveva 49 anni: figlio di un artigiano edile di origini calabresi, era nato e aveva trascorso la sua infanzia a Chivasso, prima di trasferirsi a Borgo d’Ale. Lascia la mamma alla mamma, la compagna Nicolinka e la sorella, lei pure residente in paese