Sabato 2 settembre Naturalvercelli

I mercati sono occasioni preziose per rivedersi, scambiare due parole, conoscersi, passeggiando tra il bello e buono, tra i colori e profumi ancora vividi dell’estate e i primi sentori dell’autunno. E nel primo fine settimana di settembre le occasioni non mancheranno.

SABATO 2 SETTEMBRE dalle 08.00 appuntamento mensile in PIAZZA CAVOUR e VIA CAVOUR a VERCELLI con il mercatino del buono, del naturale e del biologico NATURALVERCELLI. Il profumo e i colori della terra, di farine di grani antichi, di frutta e verdura sani, freschi e naturali; la dolcezza e bontà di miele, melata, pappa reale; il profumo benefico di erbe, tisane, olii essenziali, creme e unguenti; la delicatezza del latte ovino e vaccino trasformato in formaggi freschi e stagionati, burro e gustosissimi yogurt; la pura bontà di salumi e insaccati. Ma anche monili, abbigliamento e oggettistica in legno, cuoio, fibre, colori e materiali naturali creati con abilità e ingegno, pezzi unici da indossare, utilizzare o esporre in casa. Qualità vera, passione per le cose fatte bene, attenzione alla salute, rispetto per l’ambiente: Naturalvercelli offre tutto questo e l’occasione di passeggiare scoprendo i tesori del centro storico di Vercelli.

E per tutti gli appassionati o semplicemente curiosi del passato, di oggetti perduti o tanto cercati, ecco l’irrinunciabile appuntamento con gli espositori del mercatino dell’antiquariato L’BARLAFUS, che DOMENICA 3 SETTEMBRE dalle prime ore del mattino in VIALE RIMEMBRANZA a VERCELLI accoglieranno i sempre numerosi visitatori. Che si tratti di un bel lampadario oppure dell’abito sartoriale o della borsa degli anni passati, del giocattolo oppure della cartolina, della fotografia, della spilla o di vecchi e curiosi oggetti che ad altri non servono più, il Barlafus è il posto giusto dove scovare cose e oggetti che possono ancora trovare vita, essere amati e coccolati in nuove case o collezioni. Curiosando e passeggiando lungo il verde e rigoglioso Viale della Rimembranza (quale nome più azzeccato per il mercatino del tempo andato!!!) i visitatori potranno trovare oggetti che riporteranno alla memoria o faranno scoprire ai più giovani cultura, cose ed abitudini anche del secolo scorso.

Portate con voi la sporta della spesa, a riempirla con tante cose ci penseranno i nostri espositori, sempre con garbo e simpatia!