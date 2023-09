Mattarella a Brandizzo: il presidente della Repubblica rende omaggio agli operai caduti [FOTO e VIDEO]

Un mazzo di fiori, per omaggiare le vittime della tragedia di Brandizzo. Sergio Mattarella ha voluto recarsi personalmente in stazione, a pochi metri da quei binari del treno su cui hanno perso la vita 5 operai.

l presidente della Repubblica, in Piemonte per una visita programmata nel Pinerolese, si è presentato a Brandizzo intorno alle 15.30, dopo un breafing in Prefettura. Mattarella, accompagnato dal Governatore Alberto Cirio, dal sindaco della Città Metropolitana Stefano Lo Russo e dai primi cittadini di Brandizzo e Chivasso, ha donato un mazzo di fiori, ponendolo proprio sotto la scritta “Brandizzo” della stazione dei treni.