Pro Vercelli, il punto sul mercato

Mercato della Pro Vercelli, a poco oramai dalla chiusura.

Confermate dunque le cessioni di Clemente e Macchioni, negli ultimi giorni la situazione degli acquisti e dei probabili acquisti è questa.

Sono arrivati

- Agostino Camigliano, centrale difensivo, 28 anni

- Mirco Petrella, seconda punta (o mezzala offensiva).

Vedi profilo dei due giocatori

Vicini a firmare

- Daniele Sarzi Puttini, 27 anni, difensore centrale o terzino sinistro, 17 presenze nella Triestina l’anno scorso.

- Mohamed Bahlouli, classe 2000, per due anni nel Cosenza in B: 7 presenze il primo anno, 24 presenze due reti, il secondo. L’anno scorso ha giocato nella serie A del campionato Lituano, in A.

Potrebbero ancora arrivare un centrocampista di interdizione – si parla di Salvatore Santoro, dal Pisa (nessuna presenza negli ultimi campionati di B – e di un portiere (il giovane Furlanetto della Lazio).