Atc Piemonte Nord lancia l'allarme: “Attenti ai ladri, nessun intervento negli appartamenti senza ticket”

Dopo il furto compiuto all’interno di un appartamento di edilizia residenziale pubblica nel comune di Vigliano Biellese – vittima un’anziana signora che vive sola –, Atc Piemonte Nord mette nuovamente in guardia tutti gli inquilini del quadrante, invitandoli a prestare la massima attenzione verso chiunque non sia autorizzato a varcare la soglia di casa.

«Il personale dell’ente – si legge nella nota – non effettua interventi negli appartamenti senza che sia stato prima aperto un ticket tramite il contact center. Per questo motivo – prosegue il comunicato – si invitano gli utenti a non far entrare sedicenti tecnici nei loro alloggi, al fine di evitare il rischio di incappare in brutte esperienze. Chiunque dovesse essere contattato da presunti dipendenti dell’Agenzia territoriale della casa senza un lecito motivo, è pregato pertanto di denunciare immediatamente l’accaduto alle forze dell’ordine o di segnalarlo ai nostri uffici. Tutti i funzionari delle sedi territoriali – conclude la nota – sono a disposizione degli inquilini per fornire loro ogni eventuale supporto e informazioni in tal senso».