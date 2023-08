Sottopasso dell'Isola, lavori in corso - video

Si lavora alla pulizia e al ripristino della viabilità nel sottopasso che conduce al rione Isola chiuso da sabato dopo che una pianta, caduta dal vicino Parco Kennedy, ha ostruito l'accesso da piazza Sant'Eusebio.

Tronco e rami che ostruivano l'accesso erano stati rimossi già nella serata di sabato, ma per la riapertura del collegamento è fondamentale il rifacimento del portale che indica, ai mezzi in transito, le altezze massime ammesse. Il portale è stato travolto e danneggiato dalla caduta dell'albero: gli uffici comunali hanno avviato con urgenza le attività per il ripristino della segnaletica e, intanto, sono in corso anche i lavori di pulizia interna e di rimozione i foglie e materiali portati dal vento.

Nella giornata di martedì il sindaco Andrea Corsaro ha ricordato che la struttura è chiusa anche al transito di pedoni e biciclette.