Dall'Ancona alla Pro Vercelli un centrale e una mezza punta

Scambio tra Ancona e Pro Vercelli.

Vanno ad Ancona due terzini, Clemente e Macchioni, arrivano alla Pro un difensore centrale, Camigliano, e una punta di movimento, Petrella.

Casella porta quindi a Vercelli due giocatori sulla trentina di esperienza insomma. Ma il mercato prosegue.

Cercheremo di inserire tre quattro giocatori, ha detto ieri il direttore al termine dell’amichevole con il Cheri (vinta 2 a 0). Ancora due pedine, quindi.

Ma vediamo chi sono i nuovi giocatori.

Agostino Camigliano, centrale difensivo, 28 anni, 3 anni in B nel Cittadella, dove colleziona 4 presenza, per poi passare alla Reggiana in serie C (26 presenze nel campionato 2021-2022), e dopo 2 presenze nel Cosenza in B le 26 presenze, lo scorso campionato, con la maglia dell’Ancona.

Mirco Petrella, trent’anni, è una seconda punta. Ha indossato per 4 anni la casacca della Triestina, realizzando 14 gol; l’anno scorso 22 presenze e 5 gol con la maglia dell’Ancora, in C.