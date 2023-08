«Una navetta che non è arrivata...»

Gentile direttore,

durante il periodo di Ferragosto ho soggiornato nella mia seconda casa della Località Erbareti di Sabbia (una ex frazione del Comune soppresso) insieme a mio marito e mia mamma, anziana. Dopo diversi giorni ho avuto necessità di scendere per acquistare delle medicine per lei in assenza di mio marito e, essendo senza mezzo, mi sono rivolta al servizio navetta che era stato pubblicizzato, ben contenta che finalmente fosse stato proposto un nuovo servizio per Sabbia e la Val Sabbiola. Purtroppo però la mia telefonata si è conclusa con un "no", peraltro estremamente cordiale del signor Paolo, alla richiesta di trasporto, asserendo che il servizio fosse già difficoltoso erogarlo solamente per Sabbia, escludendo dunque altre zone della Val Sabbiola. Un vero dispiacere, vista la grande promozione fatta dal Comune dove, con un articolo del 21 agosto scorso, si faceva espressamente riferimento alla "Val Sabbiola" e non solo a "Sabbia".