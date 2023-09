Parchi e viali chiusi fino a lunedì: serata di lavoro per sgomberare piante e lamiere

Centocinquanta interventi circa dei Vigili del Fuoco e mezzi di Asm e Protezione civile impegnati fino a tarda sera per far fronte ai danni causati del violento nubifragio di sabato pomeriggio.

Allagamenti, dissesti statici, tetti divelti e rimozione di piante abbattute o pericolanti sono stati gli ambiti di intervento che hanno impegnato personale e mezzi. In città resta chiuso il sottopasso di via Restano, dov'è stata rimossa la pianta che, cadendo ne ha ostruito i'accesso, demolendo la segnaletica, i viali pedonali e i parchi in attesa dei controlli straordinari sulla stabilità delle piante.

L'ordinanza emessa nella serata di sabato dal sindaco Andrea Corsaro e che la Polizia locale ha poi eseguito transennando tutte le alberate con la banda bianca e rossa, sarà in vigore fino alla giornata di lunedì anche in considerazione dei temporali attesi per la giornata di domenica.

Nottata di lavoro anche per sgombrare via Carducci, ostruita da materlale volato via dal tetto del liceo Classico. La strada resta chiusa e transennata.