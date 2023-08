Vercelli devastata dal nubifragio

Viale Garibaldi, incrocio con via Galileo Ferraris

Sabato pomeriggio. Alberi abbattuti, tetti divelti, danni ingenti anche all'interno delle abitazioni...

Viale Garibaldi è bloccato in direzione Piazza Roma poco dopo l'incrocio con via Ara per la caduta di una pianta che è finita su una macchina e contro il condominio posto di fronte.

Chiuso anche il Sottopasso che collega Piazza Roma all'Isola, per la caduta di una pianta.

Davanti a Palazzo Tartara danneggiato il monumento a Glileo Ferraris, staccando i il busto, ora recuperato dalla Polizia comunale.

Molte le segnalazioni di tetti sollevati e di intonaci caduti, problemi in via Vicenza e danneggiata una parte di copertura al teatro Civico.

Intasato il centralino dei Vigili del Fuco, tutti fuori per affrontare l'emergenza