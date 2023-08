Ordinanza di chiusura in arrivo per viali e parchi: controllo straordinario sulle alberate

Ordinanza di chiusura per i parchi cittadini e per tutti i viali alberati. Dopo il disastro che si è abbattuto su Vercelli, nel pomeriggio di sabato, con venti a 100 chilometri l'ora (secondo le misurazione di Centro Meteo Piemonte), alberi abbattuti, spezzati e danni ingenti al patrimonio pubblico e privato, il sindaco Andrea Corsaro ha predisposto un provvedimento di interdizione per tutte le zone verdi, sulle quali verranno effettuate verifiche straordinarie.

«L'ondata di maltempo ha colpito diverse zone della città causando danni ingenti soprattutto nei tratti più aperti», dice il primo cittadino, che, insieme al personale comunale e alla Polizia locale sta seguendo gli interventi in viale Garibaldi.

E mentre la conta dei danni è ancora in corso, il primo cittadino raccomanda prudenza: «In alcune zone il vento ha divelto le piante dalle radici, facendole schiantare al suolo, in altri casi ha spaccato rami, anche di rilevante dimensione, ad altezze diverse - rileva Corsaro -. Dunque occorre la massima prudenza in attesa delle verifiche. Chiedo ai vercellesi di non mettersi in situazioni di rischio ed evitare di camminare sotto le piante».

Resta chiuso anche il sottopasso di piazza Roma, dove un enorme ramo, staccandosi da una pianta ai margini di parco Kennedy, ha ostruito l'ingresso e demolendo anche la segnaletica. I collegamenti con l'Isola sono possibili attraverso il cavalcaferrovia dell'Isola.

«Nella giornata di domani sono previsti altri temporali violenti, quindi occorre la massima prudenza anche da parte dei cittadini», conclude il sindaco.