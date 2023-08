L'impresa di Pellielo: centra l'ottava Olimpiade a 53 anni

Grandissima impresa per il campione vercellese Giovanni Pellielo che, centrando la finale ai Campionati Mondiali di tiro di Baku (dove poi è arrivato sesto), ha staccato il biglietto per partecipare alla sua ottava Olimpiade. Il campione vercellese, 53 anni, sarà dunque in gara a Parigi dopo che, nel 2021, aveva scelto di saltare l'Olimpiade di Tokyo per tutelare la salute della mamma, Santina, scomparsa qualche settimana fa e assistita fino all'ultimo mattendo in secondo piano anche ritiri e allenamenti.



Una longevità atletica da record quella del tiratore vercellese, approdato alla sua prima Olimpiade nel lontano 1992. Tutta la Vercelli sportiva festeggia la sua impresa e l'amministrazione comunale, in una nota firmata dal sindaco Andrea Corsaro che, facendo i complimenti a Johnny, parla di «Ennesimo grande successo per lo sport vercellese, che vanta numerosi meritevoli campioni nelle più disparate discipline sportive, che hanno portato e portano il nome della città nel mondo. Questo grandissimo risultato permetterà a Pellielo, già vincitore di 4 titoli mondiali individuali e 5 europei, più innumerevoli titoli a squadre di prendere parte alla sua ottava Olimpiade, il prossimo anno a Parigi».