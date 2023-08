Undici lavoratori in nero tra locali e un parco acquatico: i controlli estivi della Finanza

Undici lavoratori in nero tra locali e parchi acquatici controllati nel periodo di Ferragosto dalla Guardia di Finanza di Vercelli. Tre gli esercizi di ristorazione e un parco acquatico sono finiti nel mirino delle Fiamme Gialle nel corso dei controlli per contrastare lo sfruttamento del lavoro irregolare in concomitanza con la ricorrenza festiva del Ferragosto. Le maestranze sono state sorprese dalle Fiamme Gialle mentre si preparavano all’apertura dei locali per la giornata di vacanza.

L’attività dei Finanzieri del Gruppo di Vercelli e della Tenenza di Borgosesia è stata condotta nell’ambito di una specifica intensificazione dei servizi di controllo economico del territorio disposta dal Comando Provinciale di Vercelli per contrastare il fenomeno dello sfruttamento dei lavoratori nelle attività commerciali che, in occasione di particolari festività come quella del 15 agosto, avrebbero potuto far ricorso all’impiego di manodopera aggiuntiva per fronteggiare un prevedibile maggiore afflusso di clientela.

Per questa ragione, i controlli sul campo sono stati estesi sull’intero territorio provinciale individuando 59 lavoratori tra i quali 11, all’atto del primo accesso, risulterebbero impiegati senza regolare contratto di assunzione. L’intervento delle pattuglie nei locali pubblici è stato eseguito dopo una mirata attività informativa che si è basata sull’incrocio delle risultanze delle banche dati in uso ai Reparti del Corpo.

I controlli sono ancora in corso nei confronti delle aziende ispezionate al fine di ricostruire compiutamente, anche ai fini contributivi e previdenziali, le posizioni di tutti i dipendenti.