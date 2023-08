In casa una centrale di spaccio: arrestato un 34enne

Aveva persino messo una serie di telecamere per tenere sotto controllo l'entrata del condominio in cui vive e dove, le indagini della Questura, aveva installato una centrale di spaccio di droga. Un trentaquattrenne italiano già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato nei giorni scorsi con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

A far partire l'indagine i sospetti nati dal continuo accesso, nell'appartamento, di persone che non avrebbero avuto particolare motivo di recarsi nell'alloggio: gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Vercelli hanno perciò deciso di eseguire una perquisizione domiciliare, rinvenendo circa 150 grammi di hashish, oltre a materiale per la pesatura e il confezionamento delle dosi, ben occultati all'interno della casa.

Per il 34enne si sono quindi spalancate le porte del carcere di Billiemme in attesa dell'udienza di convalida.